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Udgået
MCM710/12
Fyldig lyd i et kompakt design
Designet specielt til dem, der sætter pris på det ypperste inden for stil og teknologi - Philips MCM710 emmer af kvalitet og kælen for detaljen. Lyt til MP3/WMA-musik fra din bærbare afspiller med direkte USB-afspilning.
MP3-/WMA-CD-afspilning
Direkte USB
Mange vækkeure har flere valg til alarmer. Denne Philips clockradio vækker med radio eller den almindelige buzzer-alarm. Sleep-timeren lader dig programmere, hvor lang tid musikken skal spille, mens du falder i søvn. Uanset hvad du skal bruge, det være sig en morgen-buzzer, der laver en regelmæssig tone, eller din yndlingsmusik, når du skal sove, så har denne clockradio det hele.
Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
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