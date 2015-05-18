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Udgået

Micro Hi-Fi System

MCM726/12

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Ren lyd i forbedret design

Designet specielt til dem, der sætter pris på det ypperligste inden for stil og teknologi – Philips MCM726 emmer af kvalitet og kælen for detaljen. Lyt til MP3/WMA-musik fra din bærbare afspiller med direkte USB-afspilning.

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med direkte USB-afspilning

Ren lyd i forbedret design

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 eller WMA er to af de komprimeringsformater, der giver dig mulighed for at opleve en verden af digital musik på din afspiller fra Philips. Download MP3- eller WMA-sange fra autoriserede musikwebsteder på internettet, eller opret dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til afspilleren.

Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

18/05/2015

Italia

Italia

micro Hi-Fi System

questo prodotto è ancora in vendita dato che è la secondavolta che si è rotto il lettore CD e dove lo posso trovare. quando costa. grazie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM726 Sistema micro Hi-Fi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM726 Sistema micro Hi-Fi

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