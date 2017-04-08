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Udgået
MCM760/12
Digital musik med direkte CD-ripping
Rip og overfør dine yndlings-CD'er til en MP3-afspiller med det smarte MCM760 Hi-Fi-mikrosystem med høj lydkvalitet. Enkel optagelse med ét tryk – uden brug af PC! Og du kan nyde din yndlingsmusik på din bærbare MP3-afspiller.
MP3-/WMA-CD-afspilning
Direkte USB
Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.
Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.
Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.
3.8
ud af 5
8
Anmeldelser
Mina23
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 HiFi-Microsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 HiFi-Microsystem
MrMusik
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 HiFi-Microsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 HiFi-Microsystem
Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Fordele
Taille , son , esthétique
Ulemper
Un twetter à ruban HS
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 Microchaîne hi-fi
Dato for brug 2023-05-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 Microchaîne hi-fi
Dato for brug 2023-05-18
Musik med Digital Right Management understøttes ikke.