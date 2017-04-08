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Udgået

Micro Hi-Fi System

MCM760/12

3.8

| (8) Anmeldelser

Digital musik med direkte CD-ripping

Rip og overfør dine yndlings-CD'er til en MP3-afspiller med det smarte MCM760 Hi-Fi-mikrosystem med høj lydkvalitet. Enkel optagelse med ét tryk – uden brug af PC! Og du kan nyde din yndlingsmusik på din bærbare MP3-afspiller.

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Digital musik med direkte CD-ripping

  • MP3-/WMA-CD-afspilning

  • Direkte USB

Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgengivelse

Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydsystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydsystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.

Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.

Diskant og bas er equalizer-funktioner, der kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt forstærkningen af de høje toner i musikken, mens bassen styrer forstærkningsniveauet af de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned kan lytteren nemt lægge større eller mindre vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant og bas forblive neutrale, så de kan gengive musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og basknapper giver dig mulighed for at lytte til din musik på den måde, som du kan lide det.

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

8

Anmeldelser

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 HiFi-Microsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 HiFi-Microsystem

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 HiFi-Microsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 HiFi-Microsystem

18/06/2023

France

France

Chaine hifi philips mcm760

Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.

Fordele

Taille , son , esthétique

Ulemper

Un twetter à ruban HS

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 Microchaîne hi-fi

Dato for brug 2023-05-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM760 Microchaîne hi-fi

Dato for brug 2023-05-18

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  1. Musik med Digital Right Management understøttes ikke.