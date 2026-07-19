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Nem at bruge
Tids- og energibesparende
Mindre olie
Airfryer med vindue
Tilberedning med varmluft tilbereder dine yndlingsretter med op til 90 % mindre fedt uden at gå på kompromis med smagen.
Airfry, bag, grill, steg og meget mere. Indstil tid og temperatur manuelt, eller brug forudindstillingerne til at få adgang til 13 forskellige tilberedningsmetoder, herunder genopvarmning, optøning og varmholdningsfunktioner.
Ingen gætterier. Følg tilberedningsprocessen gennem vinduet for at få perfekte resultater!
5.0
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
LMFP
19/07/2026
Portugal
Bekræftet køber
Excelente auxiliar diário
A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.
Fordele
As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.
Ulemper
Nada a referir
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Date of Use 2025-08-18
outra98
10/02/2026
Portugal
Bekræftet køber
Excelente
Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.
Fordele
Muito prático
Ulemper
Não encontro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
SComando
02/02/2026
Portugal
Bekræftet køber
excelente
E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L
Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en almindelig frituregryde.
Undersøgelse blandt HomeID-brugere, 6000 respondenter, 2021.
Gennemsnitlige procentsatser baseret på interne laboratoriemålinger med Philips Airfryers; tilberedning af et kyllingebryst (AF-indstilling 160 °C, ingen forvarmning) eller en laksefilet (AF-indstilling 200 °C, ingen forvarmning) sammenlignet med brug af en A-klasse ovn.