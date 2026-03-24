Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Madlavning
Alle serier
Airfryer 2000 Series 4.2L
Support
NA221/00
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Alle (9)
Der kommer en lugt af plastik fra min Philips Airfryer
Hvor kan jeg finde opskrifter til min Philips Airfryer?
Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?
Hvilke typer frosne pommes frites kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Hvilken slags mad kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Tilbehør til Airfryer 3,2 og 4,2 lGrillkit
Tilbehør til Airfryer 6,2 lGrillsæt
Airfryer-tilbehørCompact Party Master Kit
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer
Mine hjemmelavede Philips Airfryer-pommes frites er ikke som forventet
Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig