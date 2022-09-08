Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.