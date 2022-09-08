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Udgået
ORD7100R/00
Den originale radio
Fuldend din lytteoplevelse med denne Philips Original-radio med det ikoniske design fra 1955. Radioen fungerer som oplader for din iPod eller iPhone og har en indbygget FM-tuner i stereo.
med 30-polet stik
til iPod/iPhone
FM
10 W
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.
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