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Udgået
ORD7105C/10
Den originale radio
Fuldend din lytteoplevelse med denne Philips Original-radio med det ikoniske design fra 1955. Radioen fungerer som oplader for din iPod eller iPhone og har en indbygget FM-tuner i stereo.
Fløde
Dockingstation til iPod/iPhone
Inspireret af 1955 originale Radio – denne originale radio viderefører de ikoniske elementer fra den legendariske Philips-radio fra 1955, der også kendes som Philetta "254"Dengang betog denne kompakte radio sit publikum med sit enkle design, store lyd og krystalklare modtagelse. Philips' radiotradition går tilbage til 1927. Igennem årtier er mange modeller blevet populære radioikoner og samlerobjekter.
Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.
3.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Kayan123
03/08/2014
Nederland
Het idee achter het toestel is goed.
Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.
Denne anmeldelse blev foretaget for ORD7105C Original-radio
Denne anmeldelse blev foretaget for ORD7105C Original-radio