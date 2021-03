Automatisk tidssynkronisering sikrer nøjagtig indstilling af tiden uden problemer

Med funktionen til automatisk indstilling af tiden i clockradioen behøver du aldrig at indstille tiden. Uret synkroniseres automatisk med radiosignaler, også når der er slukket for radioen. Det opdaterer sig selv inden for et minut, når en justering er nødvendig, og foretager rutinemæssige synkroniseringer med radiosignalerne for at sikre, at det altid går rigtigt. Fra første gang du tager clockradioen ud af æsken, og til der sker en strømafbrydelse, kan du stole på, at dit Philips-produkt viser det rigtige klokkeslæt, pålideligt og uden problemer.