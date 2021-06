MPEG-4-afspilning sikrer komprimeret video i høj kvalitet

MPEG4 er en komprimeringsstandard, som giver dig mulighed for at optage film, der fylder 7 - 10 gange mindre end MPEG2-standarden, uden at det går ud over billed- og lydkvaliteten. MPEG4-medier kan gemmes på en CD-ROM, et hukommelseskort eller en DVD-disk og kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og hjemmebiografsystemer.