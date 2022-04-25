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  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv
  • Hurtig og effektiv

Udgået

PerfectCare 7000 SeriesStrygejern med dampstation

PSG7014/10

4.5

| (77) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtig og effektiv

PerfectCare 7000 Series er designet med henblik på komfort og bekvemmelighed. Nem at håndtere med aftagelig vandtank og kraftfuld damp, der giver fantastiske og hurtige resultater. Vi garanterer, at der ikke opstår skader pga. for høje varmegrader på tøj, der tåler strygning, takket være OptimalTEMP.

Se alle fordele

med stor, aftagelig vandtank

Hurtig og effektiv

  • Maks. tryk 7 bar

  • Op til 450 g dampskud

  • 1,8 l aftagelig vandtank

  • Transportlås

Garanteret ingen brændmærker

Garanteret ingen brændmærker

Selv hvis du multitasker eller blive distraheret, vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette strygejern med dampstation aldrig vil brænde nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan endda lade den hvile med forsiden nedad på dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker, ingen lyse mærker. Garanteret.

Ingen indstillinger at ændre

Ingen indstillinger at ændre

Spar et trin i din ugentlige strygeproces. Du behøver ikke længere at adskille stof eller ændre indstillinger og vente på, at temperaturen ændres. Takket være OptimalTEMP stryger du alt fra dine jeans til sart silke uden at justere temperaturen. Det gør det hele automatisk og øjeblikkeligt for dig.

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Når du har brug for nemt at håndtere vanskelige folder, kan du stole på, at vores konstante damp gør det hårde arbejde for dig. Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra dampskud, der hvor du har brug for det. Og det er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

77

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

25/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

7000 series

Excellent iron. A bit pricey but well worth it, will never buy another brand

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron

20/12/2022

België

België

Bekræftet køber

Superhandige stoomgenerator

Had er eentje al van Philips die jaren mee gegaan is. Deze is veel lichter dan mijn vorige. Je hoeft ook niks in te stellen. Ik ben er super tevreden over. Strijkresultaat is heel goed. Je strijk is heel vlug gedaan. Kan met gewoon kraantjeswater en is niet zo duur in filters dan mijn vorige want hij heeft zo geen filter meer.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

30/06/2022

Nederland

Nederland

Helpende hand

Ik heb nooit gedacht dat ik strijken ooit leuk zou vinden. dankzij deze hulp in de huishouding zie ik er niet meer tegenop om te strijken. Zo klaar en zonder belasting van mijn pols en schouder. Top product!!’

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Op til 30 % energibesparelse baseret på IEC 603311 sammenlignet med FastCare Compact ved maks. temperatur