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Udgået
Hurtig og effektiv
PerfectCare 7000 Series er designet med henblik på komfort og bekvemmelighed. Nem at håndtere med aftagelig vandtank og kraftfuld damp, der giver fantastiske og hurtige resultater. Vi garanterer, at der ikke opstår skader pga. for høje varmegrader på tøj, der tåler strygning, takket være OptimalTEMP.
Maks. tryk 7 bar
Op til 450 g dampskud
1,8 l aftagelig vandtank
Transportlås
Selv hvis du multitasker eller blive distraheret, vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette strygejern med dampstation aldrig vil brænde nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan endda lade den hvile med forsiden nedad på dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker, ingen lyse mærker. Garanteret.
Spar et trin i din ugentlige strygeproces. Du behøver ikke længere at adskille stof eller ændre indstillinger og vente på, at temperaturen ændres. Takket være OptimalTEMP stryger du alt fra dine jeans til sart silke uden at justere temperaturen. Det gør det hele automatisk og øjeblikkeligt for dig.
Når du har brug for nemt at håndtere vanskelige folder, kan du stole på, at vores konstante damp gør det hårde arbejde for dig. Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra dampskud, der hvor du har brug for det. Og det er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.
Priser
4.5
ud af 5
77
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Hellsbells
25/04/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
7000 series
Excellent iron. A bit pricey but well worth it, will never buy another brand
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron
Queenytje
20/12/2022
België
Bekræftet køber
Superhandige stoomgenerator
Had er eentje al van Philips die jaren mee gegaan is. Deze is veel lichter dan mijn vorige. Je hoeft ook niks in te stellen. Ik ben er super tevreden over. Strijkresultaat is heel goed. Je strijk is heel vlug gedaan. Kan met gewoon kraantjeswater en is niet zo duur in filters dan mijn vorige want hij heeft zo geen filter meer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
beyhansfruit
30/06/2022
Nederland
Helpende hand
Ik heb nooit gedacht dat ik strijken ooit leuk zou vinden. dankzij deze hulp in de huishouding zie ik er niet meer tegenop om te strijken. Zo klaar en zonder belasting van mijn pols en schouder. Top product!!’
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
Op til 30 % energibesparelse baseret på IEC 603311 sammenlignet med FastCare Compact ved maks. temperatur