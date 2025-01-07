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  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
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  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
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  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld
  • Meget let og kraftfuld

Udgået

PerfectCare 7000 SeriesDampstation

PSG7030/20

4.5
| (368) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt

1 pris

Meget let og kraftfuld
PerfectCare 7000 Series er designet med øje for komfort og bekvemmelighed. Meget let og nem at håndtere og med kraftig damp til at opnå gode og hurtige resultater. OptimalTEMP-teknologi sikrer, at alt strygbart tøj ikke bliver brændt.
Se alle fordele

Strygning uden besvær. Fantastiske resultater.

Meget let og kraftfuld

  • Garanteret ingen brændemærker*

  • 1,8 l aftagelig vandtank

  • Ultralet strygejern

Kraftig damp fjerner folder

Kraftig damp fjerner folder

Stærk, konstant damp til effektiv udglatning af folder på selv de mest genstridige folder på de tykkeste stoffer.

Én ideel temperaturindstilling til alt tøj, der kan stryges

Én ideel temperaturindstilling til alt tøj, der kan stryges

Stryg alt fra silke til jeans uden at regulere temperaturen og uden at få brændemærker på tøjet. Takket være OptimalTEMP er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du er altid klar til at stryge.

Let strygejern, der er ideelt til lodret dampning

Let strygejern, der er ideelt til lodret dampning

Strygejernet er utroligt let og behageligt at håndtere, glider nemt og mindsker belastningen af håndleddet. Dets minimale vægt på kun 800 g gør også lodret dampning af gardiner og tøj, der hænger på bøjle, nem og effektiv.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.5

ud af 5

368

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

07/01/2025

Danmark

Danmark

den bedste strygejern jeg nogensinde har købt.

strygejernet finder selv temperatur på alt. Jernet vejer ingenting, godt for gigt plagede hænder. Kan kun anbefale produktet Varmt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampstation

27/02/2022

Norge

Norge

Philips perfectcare steam generator 7000 seriem

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Veldig imponert over hvor lett produktet er og bruke og at innstillingen faktisk funker på de fleste tøy. I tillegg så er selve jernet meget lett og anvendelig. På en annen side er generatoren av den store sorten og krever plass ved lagring, og er noe tung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampgenerator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampgenerator

17/02/2022

Norge

Norge

Dampstrykejernet er veldig kjapt og enkelt å bruke

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Dampstrykejernet er veldig enkel å bruke fordi man slipper å tenke på noen innstillinger, alt man gjør er å fylle på vann vente til det er varmt(ca. 2 min) så kan man stryke i vei. Rynkene i tøyet forsvinner med en gang. Takket være den lave temperaturen slipper jeg også å tenke på om tøyet blir svidd. Det eneste problemet jeg har hatt med dette jernet er at den tar opp noe mer plass enn et vanlig strykejern. I tillegg bruker den opp vannet ganske kjapt så skal man stryke mye må man kanskje fylle på igjen og vente 2 minutter til men dette anser ikke jeg som noe problem.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampgenerator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampgenerator

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. På alle stoffer, der kan stryges