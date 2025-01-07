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Udgået
Garanteret ingen brændemærker*
1,8 l aftagelig vandtank
Ultralet strygejern
Stærk, konstant damp til effektiv udglatning af folder på selv de mest genstridige folder på de tykkeste stoffer.
Stryg alt fra silke til jeans uden at regulere temperaturen og uden at få brændemærker på tøjet. Takket være OptimalTEMP er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du er altid klar til at stryge.
Strygejernet er utroligt let og behageligt at håndtere, glider nemt og mindsker belastningen af håndleddet. Dets minimale vægt på kun 800 g gør også lodret dampning af gardiner og tøj, der hænger på bøjle, nem og effektiv.
Priser
4.5
ud af 5
368
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
mumse
07/01/2025
Danmark
den bedste strygejern jeg nogensinde har købt.
strygejernet finder selv temperatur på alt. Jernet vejer ingenting, godt for gigt plagede hænder. Kan kun anbefale produktet Varmt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampstation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampstation
Tommelomm
27/02/2022
Norge
Philips perfectcare steam generator 7000 seriem
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Veldig imponert over hvor lett produktet er og bruke og at innstillingen faktisk funker på de fleste tøy. I tillegg så er selve jernet meget lett og anvendelig. På en annen side er generatoren av den store sorten og krever plass ved lagring, og er noe tung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampgenerator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampgenerator
Elg123
17/02/2022
Norge
Dampstrykejernet er veldig kjapt og enkelt å bruke
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Dampstrykejernet er veldig enkel å bruke fordi man slipper å tenke på noen innstillinger, alt man gjør er å fylle på vann vente til det er varmt(ca. 2 min) så kan man stryke i vei. Rynkene i tøyet forsvinner med en gang. Takket være den lave temperaturen slipper jeg også å tenke på om tøyet blir svidd. Det eneste problemet jeg har hatt med dette jernet er at den tar opp noe mer plass enn et vanlig strykejern. I tillegg bruker den opp vannet ganske kjapt så skal man stryke mye må man kanskje fylle på igjen og vente 2 minutter til men dette anser ikke jeg som noe problem.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampgenerator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Dampgenerator
På alle stoffer, der kan stryges