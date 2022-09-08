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Nyistandsatte
PSG8160/30R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Hastighedstilstand
Intelligent automatisk damp
Garanteret ingen brændemærker*
Ultralet strygejern
Sørger for, at strygningen udføres hurtigt og med minimal indsats takket være den nye bevægelsessensorteknologi, der registrerer, når du bevæger strygejernet, for at frigive damp automatisk
Takket være den nye bevægelsessensor-teknologi, der genkender dine bevægelser i alle retninger, kan vi tilbyde en ubesværet oplevelse til automatisk at dampe tøj på bøjle, gardiner og sengelinned.
Stærk, konstant damp til effektiv udglatning af folder på selv de mest genstridige folder på de tykkeste stoffer.
På alle stoffer, der kan stryges