Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed

PerfectCare 8000 Series giver ubesværet strygning med vores nye sensorteknologi. Den muliggør lodret og vandret strygning med automatisk damp. Hastighedstilstand tilpasser dampmængden på baggrund af din strygehastighed, så du får endnu hurtigere resultater.