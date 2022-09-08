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  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
  • Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed

Nyistandsatte

PerfectCare 8000 SeriesDampstation

PSG8160/30R1

2 Priser

Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed
PerfectCare 8000 Series giver ubesværet strygning med vores nye sensorteknologi. Den muliggør lodret og vandret strygning med automatisk damp. Hastighedstilstand tilpasser dampmængden på baggrund af din strygehastighed, så du får endnu hurtigere resultater.
Se alle fordele

Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Strygning uden besvær. Hurtige resultater.

Strygejernet, der tilpasser dampen til din strygehastighed

  • Hastighedstilstand

  • Intelligent automatisk damp

  • Garanteret ingen brændemærker*

  • Ultralet strygejern

Stryg ubesværet med automatisk damp

Stryg ubesværet med automatisk damp

Sørger for, at strygningen udføres hurtigt og med minimal indsats takket være den nye bevægelsessensorteknologi, der registrerer, når du bevæger strygejernet, for at frigive damp automatisk

Opdateret bevægelsessensor til nem lodret brug

Opdateret bevægelsessensor til nem lodret brug

Takket være den nye bevægelsessensor-teknologi, der genkender dine bevægelser i alle retninger, kan vi tilbyde en ubesværet oplevelse til automatisk at dampe tøj på bøjle, gardiner og sengelinned.

Ultrakraftig damp til fjernelse af folder

Ultrakraftig damp til fjernelse af folder

Stærk, konstant damp til effektiv udglatning af folder på selv de mest genstridige folder på de tykkeste stoffer.

Tekniske specifikationer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. På alle stoffer, der kan stryges