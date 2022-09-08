OptimalTEMP-teknologi, garanteret ingen brændemærker

Der er garanti mod forbrændinger på alle stoffer, der kan stryges, uanset hvilken dampindstilling du vælger, takket være OptimalTEMP-teknologien. Stryg alle typer tøj, fra silkeblusen til bomuldstrøjen, med ro i sindet. Vi garanterer, at din dampstation aldrig vil forårsage forbrændinger på strygbart stof, selv hvis strygejernet efterlades uden opsyn. Du kan trygt lade det hvile på dit tøj eller strygebræt.