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PSG8300/20
Op til 215 g/min damp og dampskud på 850 g
OptimalTEMP garanterer ingen forbrændinger for alle typer tøj
Intelligent automatisk damp med bevægelsessensor
1 times strygning med stor vandtank på 1,4 l
Easy De-Calc-system til nem vedligeholdelse
TurboPower-dampmotoren giver en forbedret strygning; kraftigere dampflow uden afbrydelser. TurboPower-motoren skærer ned på de våde steder på dit tøj under strygning*, så det er klar til garderoben uden at skulle vente på tørring.
Der er garanti mod forbrændinger på alle stoffer, der kan stryges, uanset hvilken dampindstilling du vælger, takket være OptimalTEMP-teknologien. Stryg alle typer tøj, fra silkeblusen til bomuldstrøjen, med ro i sindet. Vi garanterer, at din dampstation aldrig vil forårsage forbrændinger på strygbart stof, selv hvis strygejernet efterlades uden opsyn. Du kan trygt lade det hvile på dit tøj eller strygebræt.
Smart AI-bevægelsessensor registrerer, når strygejernet bevæger sig hen over tøjet, og frigiver automatisk kraftig damp. Nyd den nemme og hurtige strygning, mens strygejernet udfører damparbejdet for dig.
Anmeldelser
Dampmængde (standard IEC60311) sammenlignet med andre dampstationer, juni 2025.
sammenlignet med PSG8000S
Sammenlignet med MAX-tilstand
Testet af uafhængigt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.