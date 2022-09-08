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  • Den kraftigste dampstation*
  • Den kraftigste dampstation*
  • Den kraftigste dampstation*
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PerfectCare-dampstation 8000 SeriesTøjpleje

PSG8300/20

Den kraftigste dampstation*
Den nye 8000 Series er den kraftigste dampstation på markedet og tilpasser sig strygehastigheden med den smarte AI-bevægelse. OptimalTemp-teknologi garanterer, at der ikke opstår brændemærker på materialer, der tåler strygning. Strygning har aldrig været nemmere!
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AI-sensor, der tilpasser dampen til strygehastigheden

Den kraftigste dampstation*

  • Op til 215 g/min damp og dampskud på 850 g

  • OptimalTEMP garanterer ingen forbrændinger for alle typer tøj

  • Intelligent automatisk damp med bevægelsessensor

  • 1 times strygning med stor vandtank på 1,4 l

  • Easy De-Calc-system til nem vedligeholdelse

TurboPower-dampmotor til kraftig damp

TurboPower-dampmotor til kraftig damp

TurboPower-dampmotoren giver en forbedret strygning; kraftigere dampflow uden afbrydelser. TurboPower-motoren skærer ned på de våde steder på dit tøj under strygning*, så det er klar til garderoben uden at skulle vente på tørring.

OptimalTEMP-teknologi, garanteret ingen brændemærker

OptimalTEMP-teknologi, garanteret ingen brændemærker

Der er garanti mod forbrændinger på alle stoffer, der kan stryges, uanset hvilken dampindstilling du vælger, takket være OptimalTEMP-teknologien. Stryg alle typer tøj, fra silkeblusen til bomuldstrøjen, med ro i sindet. Vi garanterer, at din dampstation aldrig vil forårsage forbrændinger på strygbart stof, selv hvis strygejernet efterlades uden opsyn. Du kan trygt lade det hvile på dit tøj eller strygebræt.

Intelligent automatisk damp til nem strygning

Intelligent automatisk damp til nem strygning

Smart AI-bevægelsessensor registrerer, når strygejernet bevæger sig hen over tøjet, og frigiver automatisk kraftig damp. Nyd den nemme og hurtige strygning, mens strygejernet udfører damparbejdet for dig.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Dampmængde (standard IEC60311) sammenlignet med andre dampstationer, juni 2025.

  2. sammenlignet med PSG8000S

  3. Sammenlignet med MAX-tilstand

  4. Testet af uafhængigt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.