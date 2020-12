Præcisionstrimmer for fine detaljer til perfekt stil

Perfekt til at komme ind på svært tilgængelige steder som f.eks. omkring bakkenbarterne, under næsen eller rundt om munden. Den er konstrueret til at skære meget tæt og dog stadig beskytte huden. Og dens lille størrelse gør det nemt at se, hvad du gør - for fine linjer og detaljer.