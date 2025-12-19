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30 dages fortrydelsesret
Udgået
Trim, style, barber
Til alle skæglængder
4 stk. stubbekam, lige til at klikke på
Genopladelig, våd og tør brug
Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.
Trim til din foretrukne stubbelængde. Din Philips OneBlade-ansigtsshaver leveres med fire stubbekamme. 1 mm for et ubarberet look, 2 mm for skægstubbe, 3 mm for en tæt trimning og 5 mm for lange skægstubbe.
Få præcise linjer på få sekunder med det dobbeltsidede skær, så du kan se alle de hår, du klipper.
4.3
ud af 5
4425
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Mikkels
19/12/2025
Danmark
Bekræftet køber
Den er OK
Den er OK men jeg vil en ny på et tidspunkt og ikke i dag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt
Glimmerman
10/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Skærer skæg på bedste vis
Skærer skæg på bedste vis. Men jeg er usikker på, hvordan man ser, at det er tid til et nyt blad...
Fordele
Det virker godt
Ulemper
Svært at se, hvornår det er tid til at skifte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær
René C.
27/07/2025
Danmark
Bekræftet køber
Meget stor anvendelighed
Tilgodeser mit behov, hvorfor jeg har anskaffet en til, dvs. jeg har nu 2 stk.
Fordele
Alle som har skæg kan få glæde af den
Ulemper
intet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Hvert skær holder op til 4 måneder - For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.