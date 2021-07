OneBlade er bygget til at holde længe

OneBlade er bygget til at holde længe, men for at bevare skærebladenes optimale resultat skal bladene skiftes hver fjerde måned*. Du kan bestille barberblade online, når du har brug for dem! Hvis du registrerer dig på Philips MyOneBlade, får du desuden specialtilbud på barberbladene.