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  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
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  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber

Udgået

OneBlade

QP2530/20

4.3
| (4425) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Trim, style, barber
Philips OneBlade er en ny, revolutionerende hybrid styler, der kan trimme, barbere og skabe klare linjer og kanter i alle skæglængder. Du behøver ikke bruge flere trin og værktøjer. OneBlade klarer det hele.
Se alle fordele
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

Alle skæglængder

Trim, style, barber

  • Trim, style, barber

  • Til alle skæglængder

  • 4 stk. stubbekam, lige til at klikke på

  • Genopladelig, våd og tør brug

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.

Trim det ned

Trim det ned

Trim til din foretrukne stubbelængde. Din Philips OneBlade-ansigtsshaver leveres med fire stubbekamme. 1 mm for et ubarberet look, 2 mm for skægstubbe, 3 mm for en tæt trimning og 5 mm for lange skægstubbe.

Styling med OneBlade

Styling med OneBlade

Få præcise linjer på få sekunder med det dobbeltsidede skær, så du kan se alle de hår, du klipper.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

4425

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

19/12/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er OK

Den er OK men jeg vil en ny på et tidspunkt og ikke i dag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2724/14 Ansigt

10/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Skærer skæg på bedste vis

Skærer skæg på bedste vis. Men jeg er usikker på, hvordan man ser, at det er tid til et nyt blad...

Fordele

Det virker godt

Ulemper

Svært at se, hvornår det er tid til at skifte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP410/50 360-udskiftningsskær

27/07/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Meget stor anvendelighed

Tilgodeser mit behov, hvorfor jeg har anskaffet en til, dvs. jeg har nu 2 stk.

Fordele

Alle som har skæg kan få glæde af den

Ulemper

intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 with connectivity QP4530/30R1 Renoveret Ansigt

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Hvert skær holder op til 4 måneder - For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.