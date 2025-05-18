Jeg har været så heldig at modtage Philips "OneBlade Face & Body" som en del af en produkttest. Dette vil dog ikke have nogen indflydelse på min bedømelse / anmeldelse af produktet. Fandt hurtigt ud af, at jeg før hen har brugt lang tid på "BARE" at klippe skægget. Når jeg nu bruger Philips OneBlade tager den ingen tid. Deres barberblade er gode til at tage de lange hår, som mange andre barbermaskiner ikke kan tage. Derudover har jeg ikke selv oplevet at skære mig på deres barberblade, hvilket enligt er ret utroligt i mine øjne. Der er en lille kant på barberbladene, som gør at selve bladet aldrig kommer i direkte kontakt med huden, og som gør at huden ikke bliver irriteret efter brug. Man skal være opmærksom på, at der ikke følger en lille børste eller et næsetrimmer hovede med til, hvilket oftes plejer at medfølge. Det eneste jeg håber de tager til eftertanke er deres batteri's levetid. Den har en levetid på cirka 45 min, hvilket ikke er dårligt men heller ikke super godt. I mit tilfælde gør det ikke det helt store, men i andres tilfælde kan det have stor betydning. Men alt taget i betragtning, så er det et super godt produkt og et super flot design :)