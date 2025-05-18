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  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder
  • Trim, style, barber alle skæglængder

Udgået

OneBladeAnsigt + krop

QP2824/20

4.2
| (1548) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Trim, style, barber alle skæglængder
Philips OneBlade er en ny, revolutionerende hybrid styler, der kan trimme, barbere og skabe klare linjer og kanter i alle skæglængder. Du behøver ikke bruge flere trin og værktøjer. OneBlade klarer det hele.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

Enestående OneBlade-teknologi

Trim, style, barber alle skæglængder

  • Trim, style, barber

  • Original-skær

  • 5-i-1 justerbar kam

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser – gør barberingen nemmere og behagelig. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.

5-i-1 justerbar kam

5-i-1 justerbar kam

Unikt åbent kamdesign til effektiv trimning uden tilstopning og afbrydelse af din rutine - selv på langt og tykt hår.

Ret kanter til

Ret kanter til

Skab præcise kanter med det dobbeltsidede skær. Du kan barbere i alle retninger, så du opnår god synlighed og kan se hvert enkelt hår, du klipper. Tilret din stil på få sekunder!

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

1548

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

18/05/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Siper barbermaskine

Utrolig fin maskine. Ginial til rejser da den ikke fylder. Lang batteri tid

Fordele

God maskine til farten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 QP2834/23 Ansigt + krop

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 QP2834/23 Ansigt + krop

31/12/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Tilvænning.

Det er fantastisk nemt lige at tag det værste når man skal ud af døren, mit Skæg har aldrig været nemt så jeg skulle bruge noget tid på tilvænning men nu går det fint maskinen holdt da jeg tabte den men Bladet gik i flere dele men det var heller ikke nyt og jo den kan godt anbefales.

Fordele

Hurtigt når man har travlt.

Ulemper

jeg skulle vænne mig til den-Bladene er ikke de billigste men de holder længe.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 QP2834/20R1 Refurbished Face + Body

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 QP2834/20R1 Refurbished Face + Body

03/12/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Elsker den!

Har nu haft min OneBlade i ca. 3 mdr. Er neget glad for den. Den er rigtig god til at lave de skarpe kanter jeg gerne vil have mit fuldskæg har. Det er genialt, at man kan barbere, og rette til med begge sider af bladet. Desuden barberer den meget tæt på kinder og hals. Elsker det apparat!

Fordele

Næsten alt

Ulemper

Mangler noget at opbevare den i, udover emballagen den kom i.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2824/20 Ansigt + krop

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2824/20 Ansigt + krop

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.