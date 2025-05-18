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Udgået
Trim, style, barber
Original-skær
5-i-1 justerbar kam
Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser – gør barberingen nemmere og behagelig. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.
Unikt åbent kamdesign til effektiv trimning uden tilstopning og afbrydelse af din rutine - selv på langt og tykt hår.
Skab præcise kanter med det dobbeltsidede skær. Du kan barbere i alle retninger, så du opnår god synlighed og kan se hvert enkelt hår, du klipper. Tilret din stil på få sekunder!
4.2
ud af 5
1548
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Hummerh1fan
18/05/2025
Danmark
Bekræftet køber
Siper barbermaskine
Utrolig fin maskine. Ginial til rejser da den ikke fylder. Lang batteri tid
Fordele
God maskine til farten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 QP2834/23 Ansigt + krop
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 QP2834/23 Ansigt + krop
111,
31/12/2024
Danmark
Bekræftet køber
Tilvænning.
Det er fantastisk nemt lige at tag det værste når man skal ud af døren, mit Skæg har aldrig været nemt så jeg skulle bruge noget tid på tilvænning men nu går det fint maskinen holdt da jeg tabte den men Bladet gik i flere dele men det var heller ikke nyt og jo den kan godt anbefales.
Fordele
Hurtigt når man har travlt.
Ulemper
jeg skulle vænne mig til den-Bladene er ikke de billigste men de holder længe.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 QP2834/20R1 Refurbished Face + Body
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade 360 QP2834/20R1 Refurbished Face + Body
BXB1962
03/12/2024
Danmark
Bekræftet køber
Elsker den!
Har nu haft min OneBlade i ca. 3 mdr. Er neget glad for den. Den er rigtig god til at lave de skarpe kanter jeg gerne vil have mit fuldskæg har. Det er genialt, at man kan barbere, og rette til med begge sider af bladet. Desuden barberer den meget tæt på kinder og hals. Elsker det apparat!
Fordele
Næsten alt
Ulemper
Mangler noget at opbevare den i, udover emballagen den kom i.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2824/20 Ansigt + krop
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP2824/20 Ansigt + krop
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.