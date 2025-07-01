Søgeord

      OneBlade Travel Case Rejsetaske

      QP401/30

      Dedikeret rejseetui til sikker opbevaring af din enhed

      Det praktiske Philips OneBlade-rejseetui er perfekt til brug på farten og beskytter dit håndtag og skær. Den kan bruges sammen med håndtagene QP27XX, QP28XX og QP6XXX.

      Dedikeret rejseetui til sikker opbevaring af din enhed

      • Dedikeret rejseetui
      • Passer til håndtag med skær
      • USB-A-opladningskabel
      • Én kam
      • Produkter medfølger ikke
      Praktisk opbevaring

      Passer til håndtag med påsat skær, USB-A-ladekabel og én kam.

      Til din OneBlade

      Kompatibel med håndtag QP27XX, QP28XX og QP6XXX.

      Dedikeret OneBlade-rejseetui

      Det dedikerede OneBlade-rejseetui er perfekt til brug på farten.

      Beskyt dit håndtag og dine skær

      Beskyt dine produkter, og undgå skader.

      • Udskiftelige dele

        Passer til produkttyperne
        QP27XX, QP28XX, QP6XXX
