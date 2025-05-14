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Udgået
Fleksibelt 360-blad til ansigtet
Ekstra Originalt skær medfølger til kroppen
Våd og tør brug
Præcisionskam med 14 længder
Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.
Det innovative 360 skær kan bøjes i alle retninger for at tilpasse sig ansigtets kurver. Designet muliggør konstant hudkontakt og kontrol. Trim og barber nemt områder, der er svære at nå - med få strøg og fantastisk komfort.*
Trim skægget til en ensartet længde med den medfølgende justerbare præcisionskam. Drej knappen til en af de 14 låste længdeindstillinger, og få alt fra skægstubbestil til tæt trimning og et længere skæg.
4.3
ud af 5
1900
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
skovgaard
14/05/2025
Danmark
Bekræftet køber
Nem at bruge
Super nemt at bruge Holder strøm helt ok Udskiftning af tilbehør nemt
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansigt + krop
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansigt + krop
joCADesign
05/07/2024
Danmark
Bekræftet køber
Fungerer godt og effektivt.
Den kan godt konkurrere med lignende produkter på markedet. Den barberer tæt og elegant.
Fordele
Den er rimelig billig og effektiv.
Ulemper
ingenting
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro QP6651/61 Ansigt + krop
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro QP6651/61 Ansigt + krop
AqibAli
04/10/2022
Danmark
Del af kampagnen
Phillips Oneblade!
Den klipper tæt og skærer ikke i huden. Dens batteriholdbarhed er virkelig lang. Det, at hovedet kan roteres, gør en stor forskel. Jeg vil klart anbefale Philips One Blade.
Fordele
Klipper tæt, holder batteri, bladet er effektivt
Ulemper
Den er lidt svær at style skæg med
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro 360 QP6541/15 Ansigt + krop
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade Pro 360 QP6541/15 Ansigt + krop
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Sammenlignet med forgængeren under barberingen
For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.