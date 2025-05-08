Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
OneBlade Pro QP6650/60 Face + Body
Udgået
Support
QP6650/60
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Brugervejledning
EU-overensstemmelseserklæring
Alle (9)
Hvordan ved jeg, om enheden er fuldt opladet?
Kan jeg bruge min Philips OneBlade våd eller tør?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan udskifter jeg skæret på min Philips OneBlade korrekt?
Hvordan bruger jeg OneBlade på kroppen?
OneBlade Pro 360Justerbar skægkam 0,4 til 10 mm
OneBlade Pro, OneBlade Pro 360Opladeholder
OneBlade& OneBlade Pro Beskyttelseshætte
OneBlade Kropskam 3 mm
OneBladeHudbeskyttelse
Min Philips OneBlade barberer ikke så tæt som forventet