Kraftigt lys (300 lumen/3 W), så du kan udføre de daglige opgaver

Uanset om du er i garagen for at udføre gør det selv-arbejde eller forsøger at reparere et apparat, er det altid praktisk at have en lille lampe i nærheden. Philips EcoPro40 udsender en kraftig primær lysstråle på 300 lumen (3 W), så du kan se de detaljer, der er nødvendige for at udføre opgaven.