ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Philips SensoTouch - blød berøring, glat barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Philips SensoTouch - blød berøring, glat barbering
  • Philips SensoTouch - blød berøring, glat barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Philips SensoTouch - blød berøring, glat barbering

Udgået

SensoTouchvåd og tør elektrisk shaver

RQ1160/22

4
| (349) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

1 pris

Philips SensoTouch - blød berøring, glat barbering
Den nye elektriske shaver Philips SensoTouch RQ1160CC giver en blød berøring og en glat barbering. GyroFlex 2D-systemet justerer sig nemt efter dit ansigts kurver og barberer selv de korteste stubbe med sine DualPrecision-skær.
Se alle fordele

Philips SensoTouch - blød berøring, glat barbering

  • Dual Precision-skær

  • Trimmer

  • 50 min.

Skærenhedens riller og huller fanger selv de korteste hår

Skærenhedens riller og huller fanger selv de korteste hår

DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Patenterede Super Lift and Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Patenterede Super Lift and Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.

2-vejs fleksible hoveder tilpasser sig let til kurven

2-vejs fleksible hoveder tilpasser sig let til kurven

Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.0

ud af 5

349

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

12/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

good smooth action floating heads work well.

good smooth action floating heads work well. Only slight downside is requirement to change heads for sideburns.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

16/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Well made with easy cleaning design

First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

16/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Well made with easy cleaning design

First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.