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Udgået
Dual Precision-skær
Trimmer
50 min.
DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.
Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.
Shaverens konturfølgende GyroFlex 2D-system tilpasser sig nemt ansigtets kurver, minimerer tryk og irritation og sikrer en tæt barbering.
Priser
4.0
ud af 5
349
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
paganarcher
12/07/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
good smooth action floating heads work well.
good smooth action floating heads work well. Only slight downside is requirement to change heads for sideburns.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
blueboi
16/04/2013
United Kingdom
Well made with easy cleaning design
First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
senso
16/04/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
Well made with easy cleaning design
First of all I would like to say thank you to Philips for the shavers of the past. I have been using your shavers since 1962. This shaver is giving me a very good shave better then the previous one. I find this shaver very easy to use and to keep clean. Twice the head fell of whilst shaving maybe due to excess pressure when shaving near the jaw bones. Otherwise, I am very happy.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 wet and dry electric shaver