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SensoTouch våd og tør elektrisk shaver
Udgået
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RQ1160/22
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Brugervejledning
Vejledning med vigtige oplysninger
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Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan rengør jeg min Philips-shaver?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
Beskyttelseshætte
Opladeenhed til shaver
ShaversRensebørste
Shaver series 7000& 9000Skærenhedens bund
Min Philips Jet Clean rengør ikke min Philips-shaver