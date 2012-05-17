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Udgået
UltraTrack-hoveder
Intern trimmer
60 min.
GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser sig til hver eneste kurve i ansigtet og minimerer tryk og irritation af huden.
Få en tæt barbering med minimal irritation af huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor: riller til normale hår; kanaler til lange eller fladtliggende hår; og huller til de korteste stubbe i ansigtet.
Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.
4.3
ud af 5
419
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Rakad
17/05/2012
Sverige
Bra och smidig
Har kört Braun i alla år och har ganska kraftig skäggväxt. Bytte förra sommaren till Philps. Tycker att maskinen fungerar riktigt bra och framförallt så är det skönt att våtraka sig. Laddningarna håller riktigt länge. Ljudnivån och vibrationer är låg med denna teknik jämfört med Braun. Enda tvivelaktiga är att tvättvätskan dunstar då man inte behöver tvätta så ofta, om man våtrakar sig (man sköljer och lufttorkar av alla rakhuvuden efter varje rakning).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning
hamidrezabokharaei
19/11/2010
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Stillrocking
27/08/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent, very pleased with it, BUT ...
I am very pleased with the performance of this shaver and its reliability, BUT I am very annoyed and frustrated that I cannot now obtain original replacement shaver heads, as production of them has ceased and there are only some very poor copies available online. This means I either have to put up with these very poor quality heads, or buy a new, current model shaver at a cost of £200-£300+ for a unit of similar quality ! A prime example of built in obsolescence !!
Fordele
Excellent performance and lovely to use, plus fast re-charging time.
Ulemper
You can't now buy genuine Philips replacement shaver heads ...............
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver