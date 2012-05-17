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  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
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  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
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  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering
  • SensoTouch 3D - ultimativ barbering

Udgået

SensoTouch 3Dvåd og tør elektrisk shaver

RQ1280/22

4.3
| (419) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
SensoTouch 3D - ultimativ barbering
SensoTouch 3D RQ1280CC-shaveren er vores mest avancerede barbering til dato og giver dig den ultimative barberingsoplevelse. GyroFlex 3D-systemet følger dit ansigts konturer, og UltraTrack-skærene barberer alle hår med ganske få strøg.
Se alle fordele

med GyroFlex 3D-system

SensoTouch 3D - ultimativ barbering

  • UltraTrack-hoveder

  • Intern trimmer

  • 60 min.

GyroFlex 3D-systemet fra Philips tilpasser sig nemt hver eneste kurve

GyroFlex 3D-systemet fra Philips tilpasser sig nemt hver eneste kurve

GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser sig til hver eneste kurve i ansigtet og minimerer tryk og irritation af huden.

UltraTrack-skærene fanger alle skæghår i ganske få strøg

UltraTrack-skærene fanger alle skæghår i ganske få strøg

Få en tæt barbering med minimal irritation af huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor: riller til normale hår; kanaler til lange eller fladtliggende hår; og huller til de korteste stubbe i ansigtet.

SensoTouch-shavere med Super Lift&Cut Action

SensoTouch-shavere med Super Lift&Cut Action

Det integrerede dual blade-system i vores elektriske shaver løfter skæghårene, så det er behageligt at barbere helt tæt og under hudniveau.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

419

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

17/05/2012

Sverige

Sverige

Bra och smidig

Har kört Braun i alla år och har ganska kraftig skäggväxt. Bytte förra sommaren till Philps. Tycker att maskinen fungerar riktigt bra och framförallt så är det skönt att våtraka sig. Laddningarna håller riktigt länge. Ljudnivån och vibrationer är låg med denna teknik jämfört med Braun. Enda tvivelaktiga är att tvättvätskan dunstar då man inte behöver tvätta så ofta, om man våtrakar sig (man sköljer och lufttorkar av alla rakhuvuden efter varje rakning).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Rakapparat för våt- och torrakning

19/11/2010

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/21 Rakapparat för våt- och torrakning

27/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent, very pleased with it, BUT ...

I am very pleased with the performance of this shaver and its reliability, BUT I am very annoyed and frustrated that I cannot now obtain original replacement shaver heads, as production of them has ceased and there are only some very poor copies available online. This means I either have to put up with these very poor quality heads, or buy a new, current model shaver at a cost of £200-£300+ for a unit of similar quality ! A prime example of built in obsolescence !!

Fordele

Excellent performance and lovely to use, plus fast re-charging time.

Ulemper

You can't now buy genuine Philips replacement shaver heads ...............

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/16 Wet and dry electric shaver

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.