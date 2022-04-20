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SensoTouch 3D våd og tør elektrisk shaver
Udgået
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RQ1280/22
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Kan jeg udskifte batteriet i min Philips-shaver?
Hvilket skum eller hvilken gel kan jeg bruge med min Philips-shaver?
Kan jeg oplade min Philips-shaver efter hver barbering?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?
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Shaver series 9000Beskyttelseshætte
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Min Philips Jet Clean rengør ikke min Philips-shaver