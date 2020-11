Behagelig og nem barbering

Philips barbermaskiner i serie 1000 har selvslibende skær og et bevægeligt barberhoved, som giver en meget tæt barbering for en maskine i denne prisklasse. Ved barbering med barbermaskine frem for barberhøvl reduceres hudirritation og røde knopper, da skæret aldrig kommer i direkte kontakt med huden. Barbermaskinerne i Philips serie 1000 er i et klassisk og robust design og er udviklet til tørbarbering. Denne model har en indbygget præcisionstrimmer til overskæg og bakkenbarter, som kan slås op. Se alle fordelene