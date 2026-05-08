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Udgået
S1231/41
PowerCut-skær
Åbnes med et enkelt tryk
Til brug med eller uden ledning
Philips-shaveren giver et rent og behageligt resultat. De 27 PowerCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau, så du får en glat og ensartet barbering hver gang.
Shaveren er designet til at bevare en jævn kontakt med huden uden at skære. De fleksible 4D-hoveder kan bevæge sig i 4 retninger for en ren barbering hver gang.
Rengør din elektriske shaver med et tryk på en knap. Åbn blot skærhovedet, og skyl med vand.
4.0
ud af 5
1059
Anmeldelser
God barbermaskine.
08/05/2026
Danmark
Bekræftet køber
Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.
Fordele
Barberer tæt
Ulemper
Ved ikke
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Date of Use 2026-05-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Date of Use 2026-05-08
Jørgensen
24/10/2023
Danmark
Bekræftet køber
Udmærket produkt
Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Gamledreng
10/08/2023
Danmark
Bekræftet køber
God og funktionel maskine.
Dejlig nem at håndtere Rigtig god barbering Super produkt
Fordele
Godt produkt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.