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  • Ren barbering, uden besvær
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  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær
  • Ren barbering, uden besvær

Udgået

Shaver series 1000El-shaver til tør barbering, 1000-serien

S1232/41

4
| (1059) Anmeldelser
Ren barbering, uden besvær
Philips Shaver Series 1000 giver dig en nem og praktisk barbering til en overkommelig pris med selvslibende PowerCut-skær og fuld vaskbarhed.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Ren barbering, uden besvær

  • PowerCut-skær

  • Åbnes med et enkelt tryk

  • Til brug med eller uden ledning

Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat

Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat

Philips-shaveren giver et rent og behageligt resultat. De 27 PowerCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau, så du får en glat og ensartet barbering hver gang. 

Følger dit ansigts konturer

Følger dit ansigts konturer

Shaveren er designet til at bevare en jævn kontakt med huden uden at skære. De fleksible 4D-hoveder kan bevæge sig i 4 retninger for en ren barbering hver gang.

Åbnes med et enkelt tryk for nem rengøring

Åbnes med et enkelt tryk for nem rengøring

Rengør din elektriske shaver med et tryk på en knap. Åbn blot skærhovedet, og skyl med vand.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1059

Anmeldelser

08/05/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Let at bruge og barberer tæt. Er meget lydløs. Var ikke særlig dyr.

Fordele

Barberer tæt

Ulemper

Ved ikke

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000X Series X3051/00 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Date of Use 2026-05-08

24/10/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Udmærket produkt

Godt mærke har altid brugt Philips Kan anbefales ok

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

10/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

God og funktionel maskine.

Dejlig nem at håndtere Rigtig god barbering Super produkt

Fordele

Godt produkt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1231/41 El-shaver til tør barbering, 1000-serien

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 