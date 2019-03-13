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  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering

Udgået

Shaver series 1000Barbermaskine til tørbarbering&lt;br>

S1310/04

3.9
| (195) Anmeldelser
Behagelig og nem barbering
Philips barbermaskiner i serie 1000 har selvslibende skær og et bevægeligt barberhoved, som giver en meget tæt barbering for en maskine i denne prisklasse. Ved barbering med barbermaskine frem for barberhøvl reduceres hudirritation og røde knopper, da skæret aldrig kommer i direkte kontakt med huden. Barbermaskinerne i Philips serie 1000 er i et klassisk og robust design og er udviklet til tørbarbering.<br>
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Den mest tætte barbering i prisklassen

Behagelig og nem barbering

  • Klassisk tørbarbering&lt;br>

  • 35 min. ledningsfri brug efter 8 t

Holdbare, selvslibende knive sikrer en effektiv barbering

Holdbare, selvslibende knive sikrer en effektiv barbering

Få en effektiv barbering. Vores holdbare CloseCut-knive slibes automatisk ved brug, gang efter gang.

Barberhovedet bevæger sig i 4 retninger

Barberhovedet bevæger sig i 4 retninger

Barberhovederne er fleksible og tilpasser sig til ansigtets konturer, når du barberer dig.

Pålidelig maksimal strøm år efter år

Pålidelig maksimal strøm år efter år

Barber dig længere for hver opladning. Din shaver fortsætter med samme styrke i årevis takket være vores kraftige og effektive litiumionbatteri.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

195

Anmeldelser

13/03/2019

Sverige

Sverige

Topp produkt

Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

This must be the best value shaver on the market

This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.

Fordele

as above

Ulemper

none that I can find

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Close Shave

Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.

Fordele

Nice lines and easy to operate and clean.

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Sammenlignet med andre førende basismodeller af shavere med folie og roterende skær