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Udgået
S1310/04
Klassisk tørbarbering<br>
35 min. ledningsfri brug efter 8 t
Få en effektiv barbering. Vores holdbare CloseCut-knive slibes automatisk ved brug, gang efter gang.
Barberhovederne er fleksible og tilpasser sig til ansigtets konturer, når du barberer dig.
Barber dig længere for hver opladning. Din shaver fortsætter med samme styrke i årevis takket være vores kraftige og effektive litiumionbatteri.
3.9
ud af 5
195
Anmeldelser
Alex11
13/03/2019
Sverige
Topp produkt
Bra produkt! Älska buntet, mycket användbart och bra kvalitet!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1520/41 Rakapparat för torrakning
Gitster
30/06/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
This must be the best value shaver on the market
This shaver is comfortable to hold, quiet to use but most importantly very efficient.
Fordele
as above
Ulemper
none that I can find
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1510/04 dry electric shaver with pop-up trimmer
30/06/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Close Shave
Great value for the money. I get an excellent close shave and the razor is lovely and light.
Fordele
Nice lines and easy to operate and clean.
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 1000 S1300/04 Dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
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