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  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering
  • Behagelig og nem barbering

Udgået

Shaver series 3000Barbermaskine til tørbarbering&lt;br>

S3110/06

4.1
| (1249) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
Behagelig og nem barbering
Philips barbermaskiner i serie 3000 giver en nem og bekvem barbering. Ved barbering med barbermaskine frem for barberhøvl reduceres hudirritation og røde knopper, da skæret aldrig kommer i direkte kontakt med huden. Barbermaskinerne i Philips serie 3000 er i et klassisk og robust design og er udviklet til tørbarbering. <br>
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Afrundede barberhoveder for en bekvem barbering

Behagelig og nem barbering

  • Nem og bekvem barbering, ledningsfri&lt;br>

  • 45 min. ledningsfri brug efter 8 t

De afrundede kanter glider jævnt hen over huden og giver en sikker barbering

De afrundede kanter glider jævnt hen over huden og giver en sikker barbering

Få en behagelig tør barbering. Vores ComfortCut-knivsystem med afrundede profilhoveder glider jævnt hen over din hud og beskytter den samtidig mod rifter og snitsår.

Barberhovedet bevæger sig i 4 retninger

Barberhovedet bevæger sig i 4 retninger

Barberhovederne er fleksible og tilpasser sig til ansigtets konturer, når du barberer dig.

Pålidelig maksimal strøm år efter år

Pålidelig maksimal strøm år efter år

Barber dig længere for hver opladning. Din shaver fortsætter med samme styrke i årevis takket være vores kraftige og effektive litiumionbatteri.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

1249

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

27/02/2019

Danmark

Danmark

God gennemprøvet klassisk Phillips shaver.

Maskinen barbere tæt, er en rigtig god maskine til prisen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3510/06 Barbermaskine til tørbarbering

06/12/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Shaveren der virker hver gang.

Al den tid jeg har benyttet barbermaskine, har jeg haft en Philips Shaver i hånden, og den har altid virket, men tiden har selvfølgelig at sine spor på maskinen, så nu er jeg på shaver nr. 6, og de er bare blevet bedre og bedre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 HQ6996/80 Tør elektrisk shaver

10/05/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt har rigtig gode funktioner

Barbermaskinen gør et rigtig godt stykke arbejde og kommer helt i dybden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 PT723/17 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 PT723/17 Tør elektrisk shaver

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 