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Udgået
Vipbare og fleksible 5D-hoveder
PowerCut-skær
60 min. barbering, 1 times opladning
Philips Shaver 3000 har en drejetap, der kan vippes i 5 retninger og passer til alle vinkler og kurver i dit ansigt og på din hals. Denne skægshaver skærer hvert hår lige over hudniveau, så du får et glat og ensartet resultat.
Philips-shaveren giver et rent og behageligt resultat. De 27 PowerCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau, så du får en glat og ensartet barbering hver gang.
En våd og tør shaver, der tilpasser sig dine præferencer. Vælg en praktisk tørbarbering, eller kombiner med din yndlingsbarberskum eller -gel for en forfriskende vådbarbering.
4.2
ud af 5
2047
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
ibber
21/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Produktet er fantastisk
fuld tilfredshed med shaveren, tæt barbering, og holder batteri kappasitet godt
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Denergo
02/04/2025
Danmark
Bekræftet køber
Lever op til forventninger
svarer fuldt til forventningerne - og baterilevetiden er længere end forventet
Fordele
god til prisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering
Sirpepsi
23/08/2022
Danmark
Bekræftet køber
Udemærket ^^
Var skeptisk med hensyn til tætheden i barberingen, men må tilstå at den lever fint op til Gillette standard... Positivt overrasket
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.