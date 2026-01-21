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  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort

Udgået

Shaver series 3000El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien

S3134/51

4.2
| (2047) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt
Ren barbering, mere komfort
Philips Shaver Series 3000 giver dig en praktisk og behagelig barbering. Dens 5D drejelige og fleksible hoveder, PowerCut-skærsystemet og våd- eller tørfunktionen giver et rent og komfortabelt resultat.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Ren barbering, mere komfort

  • Vipbare og fleksible 5D-hoveder

  • PowerCut-skær

  • 60 min. barbering, 1 times opladning

Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering

Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering

Philips Shaver 3000 har en drejetap, der kan vippes i 5 retninger og passer til alle vinkler og kurver i dit ansigt og på din hals. Denne skægshaver skærer hvert hår lige over hudniveau, så du får et glat og ensartet resultat.

Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat

Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat

Philips-shaveren giver et rent og behageligt resultat. De 27 PowerCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau, så du får en glat og ensartet barbering hver gang. 

Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

En våd og tør shaver, der tilpasser sig dine præferencer. Vælg en praktisk tørbarbering, eller kombiner med din yndlingsbarberskum eller -gel for en forfriskende vådbarbering.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

2047

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

21/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Produktet er fantastisk

fuld tilfredshed med shaveren, tæt barbering, og holder batteri kappasitet godt

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

02/04/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Lever op til forventninger

svarer fuldt til forventningerne - og baterilevetiden er længere end forventet

Fordele

god til prisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

23/08/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Udemærket ^^

Var skeptisk med hensyn til tætheden i barberingen, men må tilstå at den lever fint op til Gillette standard... Positivt overrasket

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 