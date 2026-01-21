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  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort
  • Ren barbering, mere komfort

Udgået

Shaver series 3000El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien

S3134/57

4.2
| (2047) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt
Ren barbering, mere komfort
Philips Shaver Series 3xxx giver dig en praktisk og behagelig barbering. Dens drejelige og fleksible 5D-hoveder, PowerCut-skærsystemet og våd- eller tørfunktion giver et rent og komfortabelt resultat.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Ren barbering, mere komfort

  • Vipbare og fleksible 5D-hoveder

  • PowerCut-skær

  • 60 min. barbering, 1 times opladning

Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering

Følger ansigtets konturer og giver en behagelig barbering

Philips Shaver 3000 har en drejetap, der kan vippes i 5 retninger og passer til alle vinkler og kurver i dit ansigt og på din hals. Denne skægshaver skærer hvert hår lige over hudniveau, så du får et glat og ensartet resultat.

Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat

Glider hen over huden og giver et glat og ensartet resultat

Philips-shaveren giver et rent og behageligt resultat. De 27 PowerCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau, så du får en glat og ensartet barbering hver gang. 

Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

Vælg en praktisk tør eller en opfriskende våd barbering

En våd og tør shaver, der tilpasser sig dine præferencer. Vælg en praktisk tørbarbering, eller kombiner med din yndlingsbarberskum eller -gel for en forfriskende vådbarbering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

2047

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

21/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Produktet er fantastisk

fuld tilfredshed med shaveren, tæt barbering, og holder batteri kappasitet godt

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

02/04/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Lever op til forventninger

svarer fuldt til forventningerne - og baterilevetiden er længere end forventet

Fordele

god til prisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver 3000 Series S3243/12 Elektrisk shaver til våd og tør barbering

23/08/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Udemærket ^^

Var skeptisk med hensyn til tætheden i barberingen, men må tilstå at den lever fint op til Gillette standard... Positivt overrasket

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 3000 S3134/51 El-shaver til våd/tør barbering, 3000-serien

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 