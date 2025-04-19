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Dette produkt
Shaver series 5000
Våd og tør elektrisk shaver
749,00 kr
Shaver series 3000
Skær
229,00 kr
749,00 kr.
749,00 kr.
ComfortTech-skær
360° konturhoveder
Avanceret display
SmartClick-præcisionstrimmer
Selvslibende skær giver en effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort. De buede skærhætter beskytter huden mod skærene, som skånsomt klipper hår lige over hudniveauet.
Fuldt fleksible hoveder drejer 360° for at følge ansigtets konturer. Oplev optimal hudkontakt, der giver en grundig og hudvenlig barbering.
Shaveren er designet med et ergonomisk greb, så hver bevægelse føles naturlig. Det nye ergonomiske håndtag med skridsikkert gummi giver dig en nem og ubesværet barbering, selv under bruseren.
4.1
ud af 5
452
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Henrik99
19/04/2025
Danmark
Bekræftet køber
God shaver
Shaver fungerer rigtig godt. Rart at den kan tåle vand, som gør den nemmere at rengør. Fornuftig pris.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Moffi.
06/02/2024
Danmark
Bekræftet køber
Effektiv.
Giver en hurtig og glat barbering - kan virkelig anbefales.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Knirke
05/02/2024
Danmark
Bekræftet køber
Super.
Julegave gggg ggggg gggg gggg ggggg gggg ggggggggg
Fordele
Barberer tæt
Ulemper
Intet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.