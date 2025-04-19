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  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig
  • Nem barbering, ren og behagelig

Shaver series 5000Våd og tør elektrisk shaver

S5466/18

4.1
| (452) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt
Nem barbering, ren og behagelig
Philips Shaver Series 5000 gør din morgenrutine behagelig. Shaveren er intuitiv at bruge takket være det fuldt fleksible hoved og det ergonomiske greb. Den kan nemt og hurtigt rengøres ved at åbne den med et enkelt tryk.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

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Dette produkt

Shaver series 5000 Våd og tør elektrisk shaver

Shaver series 5000
Våd og tør elektrisk shaver

749,00 kr

  • Shaver series 3000

    Shaver series 3000
    Skær

    229,00 kr

749,00 kr.

749,00 kr.

Nem barbering, ren og behagelig

  • ComfortTech-skær

  • 360° konturhoveder

  • Avanceret display

  • SmartClick-præcisionstrimmer

Effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort

Effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort

Selvslibende skær giver en effektiv, ren barbering med optimal hudkomfort. De buede skærhætter beskytter huden mod skærene, som skånsomt klipper hår lige over hudniveauet.

Bevarer kontakten med huden og giver en behagelig, glat barbering

Bevarer kontakten med huden og giver en behagelig, glat barbering

Fuldt fleksible hoveder drejer 360° for at følge ansigtets konturer. Oplev optimal hudkontakt, der giver en grundig og hudvenlig barbering.

Trimmer til at klikke på til perfekt trimning af overskæg og bakkenbarter

Trimmer til at klikke på til perfekt trimning af overskæg og bakkenbarter

Klik på vores hudvenlige præcisionstrimmer for at style dit udseende. Den er ideel til vedligeholdelse af dit overskæg og trimning af dine bakkenbarter.

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

452

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

19/04/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

God shaver

Shaver fungerer rigtig godt. Rart at den kan tåle vand, som gør den nemmere at rengør. Fornuftig pris.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

06/02/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Effektiv.

Giver en hurtig og glat barbering - kan virkelig anbefales.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

05/02/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super.

Julegave gggg ggggg gggg gggg ggggg gggg ggggggggg

Fordele

Barberer tæt

Ulemper

Intet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5466/17 Våd og tør elektrisk shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 