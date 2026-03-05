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  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden
  • Effektiv barbering, skånsom mod huden

Udgået

Shaver series 5000Elektrisk Wet & Dry-shaver

S5588/30

4.3
| (3604) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Effektiv barbering, skånsom mod huden
Philips 5000-serien giver en effektiv barbering og fjerner nu endnu flere hår pr. strøg*. Shaveren er udstyret med avanceret SkinIQ-teknologi, så den registrerer og tilpasser sig hårtætheden, og du får en bedre hudkomfort.
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Effektiv barbering, skånsom mod huden

  • SteelPrecision-skær

  • Power Adapt-sensor

  • Fleksible 360-D-hoveder

  • Integreret pop-up-trimmer

Fjerner flere hår pr. strøg

Fjerner flere hår pr. strøg

De 45 selvslibende SteelPrecision-skær på denne Philips-shaver er effektive og alligevel skånsomme og udfører op til 90.000 skærehandlinger i minuttet, så du kan fjerne flere hår pr. strøg** og opnå et rent og behageligt resultat.

En shaver der tæmmer skæg

En shaver der tæmmer skæg

Den elektriske shaver har en intelligent sensor til ansigtshår, der aflæser hårets tæthed 125 gange i sekundet. Teknologien tilpasser automatisk skærestyrken og giver ubesværet og nænsom barbering.

Følger dit ansigts konturer

Følger dit ansigts konturer

Denne elektriske Philips-shaver er designet til at følge ansigtets konturer og har fuldt fleksible hoveder, der drejer 360° for at opnå en grundig og behagelig barbering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

3604

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

05/03/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super barbermaskine

Jeg er rigtig glad for min nye barbermaskine. Hurtig , tæt barbering og nem at rengøre. Et rigtig godt produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5887/10 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5887/10 Elektrisk Wet & Dry-shaver

04/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er faktisk og nemt at bruge og gør det super godt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk Wet & Dry-shaver

07/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Helt igennem en fantastisk Shaver.

Helt sikkert den bedste Shaver jeg har haft. Jeg har altid brugt Philips Shaver, fordi det er driftssikre Shavere som jeg aldrig har oplevet problemer med. Shaver Series 5000 S5887/50, barbere helt tæt, lang levetid efter opladning.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5887/50 Elektrisk Wet & Dry-shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver Series 5000 S5887/50 Elektrisk Wet & Dry-shaver

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Testet i forhold til Philips Series 3000.