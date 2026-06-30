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Dette produkt
Shaver series 7000
Elektrisk Wet & Dry-shaver
1.299,00 kr
Accessories
Kapsel til hurtig rengøring
299,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Ekstra udskiftningsskær
349,00 kr
1.299,00 kr.
1.299,00 kr.
Nano SkinGlide-belægning
SteelPrecision-skær
Sensor til bevægelseskontrol
Fleksible 360-D-hoveder
7 års motor- og batterilevetid
Der er en beskyttende belægning mellem skærene og din hud. Fremstillet af op til 250.000 micro-tech-perler pr. cm2, så glidning på huden forbedres med op til 30 %***, for at minimere irritation.
Med op til 90.000 skærehandlinger i minuttet barberer SteelPrecision-skærene tæt og fjerner flere hår pr. strøg*. De 45 højtydende skær er selvslibende og fremstillet i Europa.
Teknologi til bevægelsesregistrering registrerer, hvordan du barberer dig, og guider dig til en mere effektiv teknik. Efter blot tre barberinger opnåede de fleste mænd en bedre barberingsteknik med færre****.
4.3
ud af 5
2957
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Ravnup
30/06/2026
Danmark
Bekræftet køber
Den er bare super
Den er jeg faktisk super glad for. Har ellers snart i 30 år brugt barbermaskine med et skærehoved. Og havde længe tænkt på jeg skulle prøve en med 3 skærehoveder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Date of Use 2026-06-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Date of Use 2026-06-02
Fuglebakken
12/08/2025
Danmark
Bekræftet køber
Jeg opnår en tæt barbering. Mangler dog dansk app. Hvad er ukorrekt tid ved barbering?
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Sotraking
08/04/2025
Danmark
Bekræftet køber
Meget fornøyd med barbering. Blir glatt og fin. Anbefales på det sterkeste.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 7000 S7882/55 Elektrisk Wet & Dry-shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
sammenlignet med materiale uden belægning
Testet i forhold til Philips Series 3000.
Baseret på brugere af Philips Series S7000 og GroomTribe-appen i 2019
sammenligning af rester fra barbering efter brug af rensevæske i forhold til vand i patronen