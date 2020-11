50 minutters ledningsfri barbering efter én times opladning

Vores avancerede genopladningssystem giver dig to gode praktiske indstillinger: 50 minutters brugstid efter en times opladning eller lynopladning til en hel barbering. Alle shavere i 9000-serien indeholder et kraftfuldt og energieffektivt litiumionbatteri med lang levetid. De er udelukkende udviklet mhp. brug i ledningsfri tilstand for at sikre en altid sikker barbering med vand, selv under bruseren.