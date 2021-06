Hjælper dig med at barbere dig med optimalt tryk

Brug af det rigtige tryk er nøglen til tæthed og beskyttelse af huden. Avancerede sensorer i shaveren registrerer det tryk, du påfører, og det innovative lyssignal vises, når du trykker for hårdt eller for lidt. For en personlig barbering, der passer til dig.