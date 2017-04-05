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Udgået
Kun til brug på kroppen
15 minutter for at behandle underbenene
Klinisk dokumenteret resultat
120 dages garanti med pengene tilbage
Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.
Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst.
Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 frivillige.
Priser
4.2
ud af 5
1610
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Anonym
05/04/2017
Danmark
Alle pengene værd
Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Itulka81
19/03/2017
Danmark
Bekræftet køber
Den er rigtig gode.
Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Pinky54
06/11/2022
Norge
Bekræftet køber
Produktet har flotte funksjoner
Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.
Fordele
Reduserer hårvekst
Ulemper
Den må kobles til strøm
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet