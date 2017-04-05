ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
  • Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst

Udgået

Lumea EssentialIPL-hårfjerningssystem

SC1991/00

4.2
| (1610) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

2 Priser

Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst
Philips Lumea IPL-teknologien gør underværker for at forhindre ny hårvækst på kroppen. Blide lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse. Test i 120 dage!
Se alle fordele

for glat hud derhjemme

Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst

  • Kun til brug på kroppen

  • 15 minutter for at behandle underbenene

  • Klinisk dokumenteret resultat

  • 120 dages garanti med pengene tilbage

Nyd glat hud hver dag

Nyd glat hud hver dag

Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

Problemfri og effektiv

Problemfri og effektiv

Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst.

Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 frivillige.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612374
  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

1610

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

05/04/2017

Danmark

Danmark

Alle pengene værd

Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

19/03/2017

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er rigtig gode.

Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

06/11/2022

Norge

Norge

Bekræftet køber

Produktet har flotte funksjoner

Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.

Fordele

Reduserer hårvekst

Ulemper

Den må kobles til strøm

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.