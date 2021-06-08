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Lumea Essential IPL-hårfjerningssystem
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SC1991/00
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Er der nogen bivirkninger ved at bruge Philips Lumea?
Vil jeg se hurtigere resultater, hvis jeg bruger Philips Lumea oftere?
Hvordan forbereder jeg mig på en Philips Lumea-behandling?
Er Philips Lumea velegnet til alle hudfarver og farver kropshår?
Hvordan finder jeg den korrekte Philips Lumea-lysstyrke til mig?
Lumea IPLEtui
Lumea IPLRenseklud
Indikatorerne på min Philips Lumea blinker
Min Philips Lumea afgiver en brændt lugt under behandlingen
Jeg føler ubehag eller smerter i huden med min Philips Lumea
Min Philips Lumea blinker ikke
Jeg opnår ikke de forventede resultater med min Philips Lumea
Batteriet i min Philips Lumea løber meget hurtigt tør for strøm
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