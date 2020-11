Unik sammensætning af børstehår til ansigtsrens

Alle VisaPure-børster har en unik 5-i-1-børstehårsteknologi. Hvert børstehår er poleret to gange, og silkebløde ender sikrer, at de glider nemt hen over huden. VisaPure-børsthårene er ekstra lange og giver maksimal komfort for huden. For at sikre effektivitet er VisaPure-børstehårene op til 3 gange mindre end dine porer, og den tætte børste når flere porer i én behandling, så du får en blød luksuriøs fornemmelse fra rensningen. Børstehårsmaterialet er specielt udvalgt til at være vandafvisende.