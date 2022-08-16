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Udgået
Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.
Sutten er en ultrablød struktur, der er designet til at efterligne fornemmelsen af brystet.
Fleksibelt, spiralformet design kombineret med vores unikke komfortkronblade, der danner en fleksibel sut og giver mulighed for en mere naturlig madning, uden at sutten falder sammen.
4.7
ud af 5
298
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Roagervej
16/08/2022
Danmark
Del af kampagnen
God sutteflaske med godt suttehovede.
God stor sutteflaske. Har et godt anatomisk suttehoved, der minder om et bryst. Barnet suger ikke luft ved brug af denne.
Fordele
God størrelse. God udformning, så barnet selv kan holde den.
Ulemper
Træls at gøre rent oppe langs kanterne.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF033/16 Natural-sutteflaske
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF033/16 Natural-sutteflaske
Cociemonster
02/08/2022
Danmark
Del af kampagnen
Kan alt hvad den skal kunne
Kan alt hvad den skal kunne. Har aldrig haft problemer med den 5/5 herfra
Fordele
Den kan hvad den skal kunne
Ulemper
Den kan ikke slå græs
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF033/16 Natural-sutteflaske
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF033/16 Natural-sutteflaske
Majer77
10/12/2020
Danmark
De bedste sutteflasker!
Min datter har brugt denne flasken fra fødslen og vil ikke bruge andre. De er nemme at rengøre, og skrue låg på og af. Flasken mindsker luft i maven og er god til børn med kolik. Jeg anbefaler dem helt klart!
Fordele
Nem at rengøre, mindsker luft i maven
Ulemper
Ikke noget
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF070/25 Natural-sutteflaske
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF070/25 Natural-sutteflaske