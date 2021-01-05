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Philips Avent SCF035/17 Natural baby bottle
Udgået
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SCF035/17
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Brugervejledning
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Kan mine Philips Avent-produkter til madning med flaske bruges med hinanden?
Hvordan er min originale Natural-sut eller anti-koliksut sammenlignet med Natural Response-sutten?
Er mit Philips Avent-produkt fri for BPA og BPS?
AventSutteflaskedæksel
AventForseglingsdisk til sutteflaske
Min Philips Avent Natural- eller Natural Response-sut klapper sammen