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30 dages fortrydelsesret
Udgået
Silikonedesign i ét stykke
3-18m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Professionelle sundhedsfolk har tillid til, at de beroliger nyfødte, Soothies udleveres på hospitaler i USA.*
Soothie Shapes er en smule anderledes end vores andre sutter. Dens unikke form giver dig mulighed for at sætte en finger i sutten, så du kan skabe bånd til din baby ved at hjælpe den med at sutte.
Vores sammenfoldelige silikonesut har en symmetrisk form, der tager højde for din babys gane, tænder og gummer, mens den vokser.
4.1
ud af 5
21
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
25/10/2020
Deutschland
Einfach nur Top
Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller
tedy90
28/06/2020
Deutschland
Soothie
Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller
Selena020
19/03/2021
Österreich
Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt
Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt
Fordele
Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht
Ulemper
Finde ich keinen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF194/04 Soothie Schnuller
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Verdens førende sutmærke
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
Denne soothie har den samme formede sut og er fremstillet af samme materiale som den amerikanske model, men den har et anderledes udformet skjold.