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Udgået
Den blødeste sut til din babys følsomme hud
Pas på den følsomme hud med den ultra soft sut fra Philips Avent. Vores superbløde*, fleksible skjold følger formen af din babys kinder, efterlader færre mærker og medfører mindre hudirritation, så sutten er mere behagelig for din baby.
ultrablød og fleksibel
0-6 m
Ortodontiske og BPA-frie
2-pak
Sart hud kræver ekstra pleje. Vores skjoldteknologi lader denne sut følge de naturlige kurver i din babys ansigt og giver en bekvem pasform. Din lille får færre mærker på huden og mindre irritation.
Vores afrundede skjold minimerer trykket og giver behagelig lindring, som er skånsom mod din lilles kinder.
Vi har spurgt mødre, hvordan deres små reagerer på vores noprede silikonesutter, og i gennemsnit svarede 98 %, at deres børn tager godt imod Philips Avents ultra soft- og ultra air-sutter.
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Priser
4.7
ud af 5
732
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Ola2803
07/01/2022
Danmark
Del af kampagnen
Super soft og rigtig godt Sut
Hej. Vi har testet den her intra soft sut og den er bare perfekt til de små. Den har rigtig godt pasform til de helt små børn. Og det er jo rigtig, den er super soft. Min datter var rigtig glæde til at ha den. Jeg vil anbefale den til alle “ny” mødre da den er perfekt som første sut til din lille ny.
Fordele
Soft og ikke alt for stor
Ulemper
Kan ikke finde noget imod
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Dato for brug 2020-12-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Dato for brug 2020-12-07
Snehvide
20/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Såå blød
Jeg har valgt SCF223/02 ultra soft sutten, fordi min datter havde bruge for en ny sut. Jeg søgte en blød sut. Den er virkelige blød i kvaliteten, og der er blevet taget højde for babyens sutte behov. Jeg vil helt klart anbefale denne sut.
Fordele
Så blød
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Dato for brug 2021-11-20
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Dato for brug 2021-11-20
Mor.dut
13/12/2021
Danmark
Del af kampagnen
Fantastiske sutter
Vil anbefale disse sutter til alle små børn, de er dejlig bløde og laver ikke mærker som så mange andre sutter gør. De er nemme at rengøre, æsken kan komme i mikrobølgeovnen med lidt vand og sutterne i, plus æsken kan bruges til opbevaring af dem.
Fordele
Er kun for dette produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Dato for brug 2020-11-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ultra soft SCF223/02 sut
Dato for brug 2020-11-13
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 8.139 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2024.
Udviklet i samarbejde med sundhedspersonale og mødre
Amerikanske forbrugerundersøgelser i 2016-2017 viser, at gennemsnitligt 98 % af babyerne tog godt imod den teksturerede Philips Avent-sut, der bruges til vores ultra air- og ultra soft sutter
Af hygiejniske årsager bør sutter udskiftes efter 4 ugers brug
Verdens førende sutmærke
Vores udvalg hjælper mødre og babyer på hvert eneste udviklingstrin
85 % af de adspurgte mødre svarer, at denne sut føles blødere end otte sammenlignelige modeller fra andre førende mærker, uafhængig undersøgelse, USA, feb. 2017