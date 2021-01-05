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Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?
Jeg har læst nyheder om sutter og BPA – sådan undersøges det, at Philips Avent-sutter er BPA-fri.
Hvad er forskellene mellem Philips Avent-sutter?
Hvordan kan jeg sterilisere min Philips Avent-sut?
Er mit Philips Avent-produkt fri for BPA og BPS?
Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?
Sådan stopper barnet med at bruge Philips Avent-sutter
Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?
Sådan kontroller du, om en Philips Avent-sut er sikker
Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?
Hvordan fjerner jeg vand fra en Philips Avent-sut?
Sådan rengør du Philips Avent-sutten
Er Philips Avent-sutter sikre for en sund oral udvikling?
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