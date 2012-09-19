ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Hurtig, intelligent opvarmning
  • Hurtig, intelligent opvarmning
  • Hurtig, intelligent opvarmning
  • Hurtig, intelligent opvarmning
  • Hurtig, intelligent opvarmning
  • Hurtig, intelligent opvarmning

Udgået

Philips AventDigital flaskevarmer

SCF260/22

3
| (129) Anmeldelser
Hurtig, intelligent opvarmning
Den nye digitale flaske- og madvarmer gør det nemt at opvarme babymad hurtigt og sikkert. Den avancerede teknologi udregner automatisk opvarmningstiden. Du vælger blot nogle få muligheder i starten, og herefter gør flaskevarmeren arbejdet!
Se alle fordele
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Hurtig, intelligent opvarmning

  • 220-240 V

Flere ultrahurtige opvarmningsmuligheder

Flere ultrahurtige opvarmningsmuligheder

Vælg mellem indstillingsmulighederne, og iQ-teknologien beregner opvarmningstiden, så din babys mad opvarmes skånsomt og ensartet.

Fortæller dig, hvornår maden er klar

Brugervenligt digitalt display holder dig informeret.

Skånsom og ensartet opvarmning

Skånsom og ensartet opvarmning

Maden opvarmes ensartet, så der bliver en jævn varmefordeling. Automatisk slukning sikrer, at maden ikke bliver for varm.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.0

ud af 5

129

Anmeldelser

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)

I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/34 Digital Bottle Warmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/34 Digital Bottle Warmer

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)

I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/34 Digital Bottle Warmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/34 Digital Bottle Warmer

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Product very useful

I bought this product because I was fed up of waiting to boil the kettle to warm my baby's milk and I wanted something quicker. Initially it took a bit of getting used to but I soon got the hang of it. I have found it very useful and take it if I go somewhere I can plug it in. The only criticism would be that the pots I use for food can not be taken out of the warmer easily, especially when the food is hot. Other than that it's a great piece of equipment.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/22 Digital Bottle Warmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/22 Digital Bottle Warmer

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 

  1. Undtagelse: bør ikke anvendes sammen med den halvgennemsigtige Philips Avent-flaske (330 ml PP).