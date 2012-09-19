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Udgået
SCF260/37
220-240 V
Philips Avent digital flaskevarmer beregner automatisk den nødvendige opvarmningstid afhængigt af typen og mængden af mad og af dens starttemperatur. Maden opvarmes ensartet, så der bliver en jævn varmefordeling. Automatisk slukning sikrer, at maden ikke bliver for varm.
Med Philips Avent digital flaskevarmer kan du varme babymad hurtigt og jævnt. Den opvarmer 125 ml mælk fra stuetemperatur på mindre end 2 minutter.
Det digitale display på Philips Avent digital flaskevarmer er meget nemt at bruge. Det holder dig ajour med processen under opvarmningscyklussen og fortæller dig, når maden er klar.
3.0
ud af 5
129
Anmeldelser
mshharris
19/09/2012
United Kingdom
I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)
I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/34 Digital Bottle Warmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/34 Digital Bottle Warmer
Amira
19/09/2012
United Kingdom
I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)
I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/34 Digital Bottle Warmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/34 Digital Bottle Warmer
Shellbaby
26/07/2012
United Kingdom
Product very useful
I bought this product because I was fed up of waiting to boil the kettle to warm my baby's milk and I wanted something quicker. Initially it took a bit of getting used to but I soon got the hang of it. I have found it very useful and take it if I go somewhere I can plug it in. The only criticism would be that the pots I use for food can not be taken out of the warmer easily, especially when the food is hot. Other than that it's a great piece of equipment.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/22 Digital Bottle Warmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF260/22 Digital Bottle Warmer
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.
Flaske følger ikke med dette produkt
Undtagelse: bør ikke anvendes sammen med den halvgennemsigtige Philips Avent-flaske (330 ml PP).