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Udgået
Philips Avent-mikrobølgesterilisatoren er designet til at passe til de fleste mikrobølgeovne på markedet. Den lille størrelse gør den praktisk at have med på rejsen, så du altid har en steril flaske, når du skal på korte ture eller længere ferier i udlandet. Den er også perfekt som en ekstra sterilisator hos bedsteforældrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.
Mikrobølgesterilisatoren har clips på siden til ekstra sikkerhed. Clipsene lukker låget sikkert, så det varme vand ikke løber ud, når du tager sterilisatoren ud af mikrobølgeovnen. Sidegrebene er også designet til at forblive køligere, så du kan håndtere sterilisatoren sikkert.
Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis apparatet ikke åbnes.
4.7
ud af 5
75
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produkt
Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Helena
02/10/2013
United Kingdom
Quick and easy to use
One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Tengu
10/07/2013
United Kingdom
Easy to use
I used this product for my 1st baby 14yrs ago, so easy to use I bought for our new baby. Can fit 3 bottles & other items such as dummies in and comes with decent bottle brush. It's all good.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.