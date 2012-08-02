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Udgået

Philips AventDigital dampsterilisator

SCF276/26

4.5
| (32) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Altid klar til brug
Den digitale Philips Avent-dampsterilisator arbejder hurtigt og konstant for at holde indholdet sterilt, indtil du skal bruge det. På den måde får du mere tid til at komme videre med din dag.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Avanceret teknologi til 24 t sterilisation

Altid klar til brug

  • 220-240 V

iQ-teknologi - Reagerer intelligent for at imødekomme dine behov

iQ-teknologi - Reagerer intelligent for at imødekomme dine behov

Philips Avent iQ-produkter med avanceret teknologi er intelligente og tilpasser sig – de er designet til at gøre det nemmere at made og passe på din baby.

Altid sterilt indhold

Altid sterilt indhold

Holder indholdet sterilt ved at gentage cyklussen i 24 timer. Pausefunktionen lader dig fjerne elementer uden at afbryde denne cyklus.

Digitalt display holder dig informeret

Digitalt display holder dig informeret

Avanceret digitalt display og lydalarm holder dig informeret gennem hele steriliseringscyklussen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

32

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2

02/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!

I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

02/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!

I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Advent steamer

Very easy to use, sterilised quickly and effectively, highly recommend.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/29 Digital Steam Sterilizer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/29 Digital Steam Sterilizer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023. 