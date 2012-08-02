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Udgået
220-240 V
Philips Avent iQ-produkter med avanceret teknologi er intelligente og tilpasser sig – de er designet til at gøre det nemmere at made og passe på din baby.
Holder indholdet sterilt ved at gentage cyklussen i 24 timer. Pausefunktionen lader dig fjerne elementer uden at afbryde denne cyklus.
Avanceret digitalt display og lydalarm holder dig informeret gennem hele steriliseringscyklussen.
4.5
ud af 5
32
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Torie
29/07/2012
United Kingdom
Advent steamer
Very easy to use, sterilised quickly and effectively, highly recommend.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/29 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF276/29 Digital Steam Sterilizer
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mor- og børneplejemærker og -produkter i 2023.